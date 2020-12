Prezydent: Jest zarysowane wstępne porozumnienie ws. budżetu

W swoim wystąpieniu prezydent Duda podkreślił, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej, która miała być Unią wolnych narodów, które będą jednakowo i uczciwie traktowane. – Wszystko to, co jest stanowione w ramach UE musi mieścić się obrębie traktatów – wskazał.

"Mamy z prezydentem Czech wspólne stanowisko"

Andrzej Duda mówił, iż nie może być tak, że aktami niższej rangi wypaczane są postanowienia traktatów. – To jest niedopuszczalne, próby manipulacji muszą być potępione – zaznaczył.

– Mamy z prezydentem Czech wspólne stanowisko, że wszystko co stanowione w UE musi mieścić się w obrębie traktatów – poinformował prezydent.

