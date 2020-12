"Żeby Orban mógł dłużej doić europejskie pieniądze". Szokujące słowa Sikorskiego

W rozmowie z RadioZET.pl eurodeputowany były szef MSZ Radosław Sikorski ironizował, że "Morawiecki wrócił do Polski ze zwycięstwem moralnym". – Grał chyba o to, żeby Orban mógł trochę dłużej doić europejskie pieniądze – stwierdził polityk.

W ocenie Sikorskiego trudno jest wskazać, o co w rzeczywistości toczył się w ostatnich tygodniach spór między Polską, a państwami Unii Europejskiej: – Budżet już mieliśmy, zresztą w przyzwoitym dla nas kształcie. Fundusz już mieliśmy, bardzo korzystny dla Polski. I teraz groziliśmy wetem budżetu i funduszu, tylko o co? Rozporządzenie w sprawie powiązania budżetu z praworządnością zostało uchwalone. To co jest tym czymś, co uzyskaliśmy?

Europoseł odniósł się do sporów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy właśnie na tle porozumienia z UE. Jego zdaniem Solidarna Polska, która "uważa, że Mateusz Morawiecki za srebrniki europejskie sprzedał Polskę", może mieć trudności z pozostaniem w koalicji. – W koalicji rządzącej niektórzy w te bzdury uwierzyli. Mamy te wpisy Kowalskiego, a dziś rano nawet minister Kempy, że skoro nie zrealizowano tych założeń to zdrada– pytał gość Radia Zet.