Europoseł PiS: Polska może zablokować Fundusz Odbudowy

Semka: Dolegliwości kompromisu mogą pojawić się za jakiś czas

Dolegliwości przyjętego kompromisu mogą pojawić się za jakiś czas. One teraz nie będą widoczne. Natomiast np. za dwa lata może zostać zgłoszone zaskarżenie tego przepisu do TSUE. Co jest charakterystyczne, nikt nie wierzy, że Trybunał by...