Takiego sukcesu nie było od 38 lat. Lewandowski w trójce najlepszych plebiscytu FIFA Best

FIFA Best to drugi pod względem prestiżu konkurs na najlepszego piłkarza na świecie zaraz po plebiscycie Złotej Piłki magazynu "France Football". W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nagroda francuskiego magazynu nie zostanie przyznana. Za to rozstrzygnięciu będzie poddany konkurs FIFA Best, który wyłania najlepszego gracza sezonu.

Robert Lewandowski, jak donosi ESPN, znalazł się w wąskiej grupie 3 zawodników nominowanych do nagrody. Obok Polaka o zwycięstwo będą ubiegać się Cristiano Ronaldo z Portugalii oraz Lionel Messi z Argentyny. Najlepszy piłkarz sezonu 2019/2020 zostanie wyłoniony 17 grudnia.

Bez względu na finałowe rozstrzygnięcie, Lewandowski znajdzie się zatem na podium konkursu. To pierwsza taka sytuacja od 38 lat, kiedy polski piłkarz znajduje się na podium prestiżowego konkursu. W 1982 roku Zbigniew Boniek zajął 3. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, a w 1974 to samo miejsce zajęła inna legenda polskiego futbolu – Kazimierz Deyna.

Najwyższym miejscem Lewandowskiego w prestiżowym konkursie było miejsce 5. w organizowanym 5 lat temu konkursie Złotej Piłki.

Czytaj także:

Nieoficjalnie: KE oficjalnie uznała, że jest związana konkluzjami Rady EuropejskiejCzytaj także:

Pod patronatem pary prezydenckiej odbyła się kolejna edycja akcji "Pomoc Polakom na Wschodzie"