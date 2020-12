Niedzielski: 3,4 mln szczepień miesięcznie to minimalna wydolność systemu

Szef KPRM pytany o możliwość przeprowadzenia 3,4 mln szczepień miesięcznie, odparł, że jest to zakładana wydolność systemu.

– Ona została policzona na podstawie deklaracji podmiotów, które się zgłaszały jako te, które chcą prowadzić sczepienia i mają możliwości, spełniając warunki – powiedział Dworczyk.

Jak dodał, podmioty prowadzące działalność w małych miejscowościach sygnalizowały problem z możliwością szczepienia 180 osób tygodniowo w każdym punkcie. Zastrzegł jednak, że szczepienia firmy Pfizer dotrą przede wszystkim do szpitali węzłowych.

–Wszystko wskazuje na to, że jak przyjadą szczepionki do Polski, które są nie tylko z firmy Pfizer, ale pozostałych producentów, to wtedy tak naprawdę ruszy cały system punktów szczepień – dodał Dworczyk.

Szef KPRM przypomniał, że szczepionka Pfizera będzie wykorzystywana w szpitalach węzłowych. –Kiedy ruszą wszystkie punkty, będą już szczepionki również innych producentów – mówił.

Z kolei szef resortu zdrowia Adam Niedzielski również zaznaczył, że mniejsze podmioty miały możliwość zadeklarowania mniejszej liczby szczepionych pacjentów tygodniowo niż 180.

– Te 3,4 mln, które tutaj zaprezentowaliśmy, to jest suma zgłoszeń, które znajdowały się w deklaracjach, przy czym proszę pamiętać, że nasze oczekiwanie to było sformułowanie tzw. minimalnej, a nie maksymalnej wydolności, więc to też jest liczba, która powinna być interpretowana jako minimalna wydolność tego systemu – powiedział Niedzielski.

Czytaj także:

Dworczyk: Chcemy, by do poniedziałku Narodowy Program Szczepień był gotowyCzytaj także:

"Mimo kłamstw rozpowszechnianych w sieci, wciąż wierzę...". Zaskakujące słowa naukowcaCzytaj także:

Co ze szczepionkami jeśli koronawirus zmutuje?