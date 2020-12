Śmiszek o Mazurek: Może pomyśleć, że crossfit to leżenie krzyżem

Do symbolu, który z pewnością nie był przypadkowy, Tusk odniósł się podczas piątkowego występu w TVN24. – Moja maska jest po dziadku z Wehrmachtu – stwierdził były szef RE, odnosząc się do powracających co i rusz zarzutów dot. działalności jego dziadka. Z kolei czerwona błyskawica, która stała się symbolem protestów kobiet, jest kojarzona z symbolem SS. Ewidentnie wypowiedź Tuska miała charakter ironiczny.

Słowa te skomentowała europosłanka PiS Beata Mazurek. "Donald Tusk znany jest z tego, że pielęgnuje rodzinne tradycje. Pewnie takich faszystowskich pamiątek posiada więcej. Szkoda, że pochwalił się tylko maseczką. Nie traćmy jednak nadziei, może następnym razem powita Lempart w mundurze dziadka z Wermachtu?" – napisała była wicemarszałek Sejmu na Twitterze.

Według Krzysztofa Śmiszka z Lewicy, Mazurek nie wyczuła sarkazmu w słowach Tuska. Poseł wbił szpilkę eurodeputowanej: "Pani Mazurek wydaje się na tyle inteligenta, że może pomyśleć, że crossfit to leżenie krzyżem".

