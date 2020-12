"Kobiety jako taran rewolucji"

– Zapraszam Państwa do lektury nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy". Jak sama okładka pokazuje, jest to numer w dużym stopniu poświęcony traktowaniu kobiet jako tarana rewolucji – co nie jest wcale zjawiskiem nowym – mówi Rafał A. Ziemkiewicz, zachęcając do zapoznania się z najnowszym wydaniem "Do Rzeczy".

W nowym numerze m. in.: – Dlaczego rewolucja feministyczna, zaprojektowana jako walka płci, ma ogromne szanse powodzenia, i to wbrew zdrowym odruchom niedowierzenia? – pisze Małgorzata Wołczyk w artykule „Zemsta lesbijek”. – Postulaty wysuwane przez aktywistki tzw. Strajku Kobiet nawiązują często wprost do haseł głoszonych przez bolszewików już ponad sto lat temu i wcielanych w życie w czasie rewolucji w Rosji – zauważa Mirosław Szumiło w tekście „Bolszewickie «wyzwolenie» kobiet”.