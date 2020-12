Wiadomo, czy Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Padła jasna deklaracja

Kwestia szczepionki na koronawirusa budzi duże kontrowersje. Duża część Polaków obawia się szczepień na nowego wirusa w związku z niektórymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Również dziennikarze i komentatorzy zwracają uwagę na to, że ekspresowy tryb wynalezienia i weryfikacji szczepionki budzi zastrzeżenia. Z drugiej strony rząd przekonuje, że jest ona całkowicie bezpieczna. Szczepionka jest w tej chwili najkrótszą drogą do opanowania pandemii koronawirusa. Część polityków zapewnia, że zaszczepi się przy pierwszej możliwej okazji.

Do tego grona należy również prezes Prawa i Sprawiedliwości. Michał Moskal napisał na Twitterze, że Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa.

"Prezes @pisorgpl Jarosław Kaczyński zaszczepi się na koronawirusa. Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" – napisał Moskal.

Jak stwierdził we wtorek minister Adam Niedzielski, jest szansa, że pierwsze szczepionki pojawią się w Polsce jeszcze w tym roku.

– Dzięki interwencji pana premiera na Radzie Europejskiej posiedzenie komisji (Europejskiej Agencji Leków - PAP), która dopuszcza szczepionkę na rynek europejski odbędzie się wcześniej. Co to oznacza? Oznacza to, że być może nawet w tym roku będziemy mieli szansę taką, że pojawią się pierwsze dawki szczepionki na polskim rynku, oczywiście, o ile producent będzie w stanie efektywnie zarządzić łańcuchem logistycznym i dostarczyć je na rynek polski – tłumaczył minister na konferencji prasowej z udziałem premiera. Niedzielski powiedział też, że to przyspieszenie w dostarczaniu szczepionki na polski rynek jest wyzwaniem, ale "jesteśmy gotowi".

