"Stachanowcy ateizmu w akcji?". Semka zaskoczony ostatnią inicjatywą polityków lewicy

Posłowie lewicy uruchomili licznik apostazji. Strona na na celu pokazanie, jak duża jest w Polsce liczba osób, które wystąpiły z Kościoła katolickiego.

"Wraz z Agatą Diduszko i Robertem Biedroniem otworzyliśmy stronę licznikapostazji.pl, tak aby liczyć ile osób naprawdę odchodzi z kościoła" – przekazała Joanna Scheuring-Wielgus.

"Niech nasz licznik apostazji stanie się publicznym spisem powszechnym apostatek i apostatów. Bez względu na to, czy dokonaliście apostazji, dlatego że jesteście ateistami czy też dlatego że nie zgadzacie się na używanie waszej wiary jako narzędzia politycznego do gnębienia ludzi, dołączcie do nas" – czytamy na stronie.

Licznik apostazji spotkał sie z mieszanymi uczuciami komentatorów i użytkowników internetu. Wielu zwróciło uwagę, że pomimo mocno krytycznych wypowiedzi polityków lewicy na temat Kościoła katolickiego, licznik nie imponuje podawaną wartością. Na dzień 16 grudnia pokazuje 654 osoby, które dokonały apostazji. Na liście nadal nie ma jednej z inicjatorów powstania strony, Joanny Scheuring-Wielgus.

Nową akcję polityków lewicy postanowił skomentować Piotr Semka. Publicysta nie kryje zdziwienia trywialnością inicjatywy.

"To jakiś wyścig czy poważna decyzja duchowa? Stachanowcy ateizmu w akcji?" – napisał Semka.

