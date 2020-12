Raz jeszcze Tyrmand

Marcel Woźniak – autor jedynej pełnej biografii Leopolda Tyrmanda, a zarazem dziennikarz i autor kryminałów, wielbiciel jazzu – wyrusza śladami pisarza i odkrywa nieznane i nieopisane rejony jego biografii. Podróż rozpoczyna od Warszawy – rodzinnego miejsca pisarza, aby podążyć jego śladami do Wilna i Frankfurtu nad Menem i odpowiedzieć na pytanie, co robił w roku 1942 młody polski Żyd z francuskim paszportem we Frankfurcie nad Menem?

Śladów Tyrmanda Marcel poszukuje również w Warszawie – dzisiejszej i tej z czasów Złego. Przy okazji spotka ludzi, których łączą dwie pasje – twórczość Tyrmanda i Warszawa – jej utajone i jawne życie, jej przeszłość i teraźniejszość, jej blaski i cienie. Towarzyszyć mu będzie wspomnienie warszawskiej gwary i obyczajów, a także żyjąca wciąż jeszcze muzyka praskich podwórek. Z pewnością warto dowiedzieć się, jakim autobusem uciekał Eugeniusz Śmigło, czego nie należy robić na praskiej ulicy, dlaczego Czarna Mańka musiała zginąć i kto namalował portret Złego na Placu Trzech Krzyży.

Będzie też sporo o niełatwym życiu Tyrmanda wśród elit twórczych PRL-u, o początkach jazzu w powojennej Polsce, o tym, czy Tyrmand był bohaterem czy ofiarą. W dociekaniach skrzętnego biografa dopomagać będą, na wszystkich etapach, między innymi Marta Wiśniewska, Dariusz Pachocki, Paweł Brodowski, Wojciech Tomczyk, Mariusz Urbanek.

Ten cykl filmów być może pozwoli odkryć innego, nieznanego Leopolda Tyrmanda – człowieka ściganego i śledzonego, odważnego, ale nie bez lęku, walczącego o swoje miejsce wśród ludzi, którzy często nie dorównywali jego etycznym standardom, człowieka który zawsze chciał być zauważony i doceniony. Być może pozwoli też lepiej zrozumieć przeszłość miasta, które było dla Tyrmanda jego miejscem na świecie i któremu pozostawił świadectwo pełne czułości – „Złego”.

„Leopold Tyrmand – życie bez kompromisów” – film dokumentalny w trzech odcinkach – reżyseria Tomasz Sokołowski, scenariusz Agnieszka Gasper, Marcel Woźniak, zdjęcia Maciej Gruda, Tomasz Sokołowski, producent Amicus Media.

Film dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.