"Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą". Skandaliczna grafika "Wysokich Obcasów"

Grafika przedstawia Matkę Boską z parasolką i maseczką z czerwoną błyskawicą. To dwa symbole środowisk lewicowych i feministycznych skupionych wokół Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W artykule z obrazoburczą grafiką redaktor naczelna opisuje miniony rok jako "mimo wszystko wspaniały".

"Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa. Wtedy, gdy jej bardzo chcemy. Gdy nam zależy. Bardzo im za to dziękuję. I Marcie Lempart, naszej okładkowej bohaterce, która nas porwała do wolności. Wolności od opresji, wolności do wyboru. W końcu nawet Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą – na rysunku Marty Frej" – napisała Aleksandra Klich.

Grafika wywołała oburzenie wśród części użytkowników Twittera.

"Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią" – napisał dziennikarz Polsat News, Mateusz Maranowski.

""Wysokie Obcasy" na Święta. Nie ma to jak napluć komuś w twarz, a potem gadać o tolerancji i szacunku. Michnikoidy kiedyś trzęsły połową kraju, dzisiaj zostały im wyłącznie memy w gazetkach. Ta grafika to de facto obraz ich własnego upadku" – stwierdził Jan Fiedorczuk z portalu dorzeczy.pl

"Czy te oszołomy z Gazety Aborczej nie mogą odpieprzyć się od Matki Boskiej?" – napisał prof. Stanisław Żerko.

"Feministki to nienawiść do ludzi innych poglądów i intelektualna pustka. Nie bronią "praw kobiet", tylko "prawa" mężczyzn do nieodpowiedzialności. Największym wrogiem dzieci, babć, matek i ich dzieci oraz nie-lewicowych młodych kobiet są właśnie feministki" – stwierdził Samuel Pereira, szef portalu tvpinfo.pl

To nie jedyna szokująca akcja "Wysokich Obcasów". Niemal trzy lata temu magazyn promował akcję "Aborcja jest ok". Redaktorki dodatku do "Gazety Wyborczej" ogłosiły wtedy: "Aborcja jest ok". To już nie jest "trudny wybór do którego kobieta ma prawo", ale jest to coś, co jest "ok".

