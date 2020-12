"Czy szczepionka będzie zawierała mikroczipy?". Rządowy portal odpowiada fanom teorii spiskowych

Zgodnie z zapowiedzią szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, we wtorek została uruchomiona strona internetowa poświęcona szczepieniom na koronawirusa. Użytkownicy mogą znaleźć tam informacje dotyczące m.in. tego gdzie i jak mogą zaszczepić się na COVID-19. Portal zawiera także rubrykę "pytania i odpowiedzi". Treści tam zawarte podzielono na trzy działy: organizacja szczepień, kwestie medyczne oraz zasady szczepień dla personelu medycznego.

Pierwsze pytanie w kategorii "medycznych" zawiera ciekawą kwestię. Ministerstwo zdrowia postanowiło odnieść się do popularnego mitu krążącego w internecie, jakoby szczepionka na koronawirusa miała zawierać mikroczip. Za jego pomocą można, zależnie od wersji mitu, śledzić daną osobę z dokładnością co do metra lub kontrolować jej poczynania. Resort zdrowia uznał, że ta kwestia jest na tyle istotna, że odpowiedź na nią powinna znaleźć się na rządowym portalu dotyczącym szczepień.

"Czy szczepionka będzie zawierała mikroczipy?" – brzmi pytanie.

"W szczepionkach przeciw COVID-19 nie będzie mikrochipów. W skład szczepionki wchodzą antygeny, substancje pomocnicze i woda. Szczepionka jest produktem leczniczym i jej skład jest szczegółowo sprawdzany w procesie wytwarzania każdej serii szczepionki. Nie ma takiej możliwości, aby w jej składzie znajdowały się substancje lub materiały, które nie zostały podane w ulotce dołączonej do opakowania szczepionki" – odpowiada ministerstwo.

Czytaj także:

Lubnauer o trudnej decyzji związanej ze świętamiCzytaj także:

Wzruszające słowa na pogrzebie Machalicy. "Za tę ostatnią rozmowę..."