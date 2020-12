Prof. Żaryn: Jesteśmy bombardowani przez lewicę dawką pomyj

Magazyn "Wysokie Obcasy", czyli weekendowy dodatek do "Gazety Wyborczej", zamieścił w artykule promującym najnowszy numer skandaliczną grafikę autorstwa Marty Frej. Rysunek przedstawia Matkę Boską w maseczce z czerwoną błyskawicą, trzymajacą w ręce czarną parasolkę. To dwa symbole środowisk lewicowych i feministycznych organizujących proaborcyjne protesty.

Do działań dziennikarzy z Czerskiej odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem 24 prof. Jan Żaryn. – Od dłuższego czasu jesteśmy bombardowani z jednej strony przez szeroko pojętą lewicę dawką pomyj, degradowania człowieczeństwa. Widzę to w takich kategoriach. Z drugiej strony poszukiwanie odpowiedzi, i to mnie bardziej zajmuje i interesuje, jak wyjść z tego niebezpieczeństwa degradacji polskiej kultury – mówił.

Dopytywany, w jaki sposób przeciwdziałać temu zjawisku, historyk podkreślił, iż należy wrócić do pytań o skuteczność edukacji historycznej w szkołach, w taki sposób, "żeby były szanowane wartości i pewien kod kulturowy".

– Obraz Matki Bożej w Jej różnych wizerunkach czy Ostrobramskiej, czy Jasnogórskiej, czy w innym są wpisane kulturowo w polskie ziemie. To jest nie tylko ikona Matki Bożej z Jasnej Góry, która jest bardzo ważnym znakiem czci dla katolików, ale to jest znak czci dla wszystkich, którzy uważają siebie za Polaków – mówił. Prof. Żaryn stwierdził, że jeśli "ktoś narusza kod kulturowy, to wchodzi na grunt obsługiwany przez zaborców, okupantów i rodzimych komunistów".

Zdaniem historyka, w programie wychowawczym i edukacyjnym trzeba jednoznacznie wprowadzać nauczanie historii, tak żeby uczyć tego kodu kulturowego. – Mamy wiele do zrobienia, bo młodzież coraz bardziej jest oddalana od dziedzictwa kulturowego – ocenił.

