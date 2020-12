Zgorzelski: Jeśli tak się stanie, to dlatego, że PiS-owi znów pasuje poruszać prętem po kratach

Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w poniedziałek, że możliwy termin opublikowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji to styczeń. Do informacji tej odniósł się dziś na antenie Polsat News wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk wyraził zdziwienie, że taką informacje przekazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Nie wiedziałem, że zyskał on funkcję rzecznika TK. Jeśli polityk PiS mówi, kiedy będzie ogłoszenie wyroku, to jest to pomieszanie funkcji i pojęć; to pokazuje, że wpadł poważny granat – stwierdził.

Poseł PSL oświadczył, że jego ugrupowanie nie uznaje październikowego orzeczenia za wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył, są ku temu trzy powody. Wymienił brak stanowiska Sejmu, podpis Krystyny Pawłowicz pod adekwatnym wnioskiem, który złożyła jako posłanka, a następnie zajmowała się tym dokumentem jako sędzia, a także orzekanie przez "sędziów-dublerów".

Zgorzelski przyznał, iż dobrze się stało, że orzeczenie to nie zostało do tej pory opublikowane. – Jeśli jednak tak się stanie, to nie dlatego, że jest taka potrzeba rzeczywistości, tylko PiS-owi pasuje znów poruszać prętem po kratach – stwierdził. Jak przekonywał, strajki proaborcyjne najbardziej służą partii rządzącej. – Utrwalają rządzącym poparcie, dlatego znów chcą dosypać paliwa, by za sprawą protestów budować poparcie przy pomocy telewizji publicznej – dodał.

