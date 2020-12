"Koniec i basta". Szef PSL stanowczo odpowiada Kaczyńskiemu

Premier zabrał głos ws. szczepień. Wskazał, co może okazać się problemem

Przygotowujemy infrastrukturę, którą mogę nazwać nadmiarową; chcę, by niemal w każdej gminie było więcej możliwości po to, by cały proces szczepień przeciw COVID-19 przebiegł jak najszybciej i żeby wykorzystać w krótkim czasie jak...