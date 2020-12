Błaszczak o umowie z USA: Będzie oczywiście wypełniona

– Wszystko na to wskazuje, rozmawiałem zresztą nie tak dawno z dowódcami amerykańskimi, umowa będzie oczywiście wypełniona i Polska dzięki tej bliskiej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi będzie bardziej bezpieczna – podkreślił polityk.

Błaszczak odpowiadał również na pytania dotyczące pandemii. Jak zapewnił, Polska jest przygotowana na trzecią falę, jeśli taka by nadeszła.

– Mamy wszyscy nadzieję, że poprzez szczepienia epidemia zostanie zahamowana. Jesteśmy oczywiście przygotowani również na trzecią falę, gdyby taka nadeszła. Apeluję do wszystkich o to, żeby przestrzegać przepisów, obostrzeń. One są niezwykle istotne. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że ta fala protestów na ulicach spowodowała zwiększenie liczby zakażeń – mówił Mariusz Błaszczak w „Sygnałach dnia” radiowej Jedynki.

