Co z Pasterkami? Episkopat informuje o szczegółach

Na uroczystość Narodzenia Pańskiego Mszał Rzymski przewiduje cztery formularze mszalne: "Wieczorna Msza wigilijna", "Msza w nocy", "Msza o świcie" oraz "Msza w dzień". Zgodnie z dawną symboliką Kościoła poszczególne liturgie nazywano wcześniej mszą św. anielską, pasterską i królewską – tak więc nasza "Pasterka" to "msza anielska". W związku z tym, eucharystia sprawowane o różnych porach różni się modlitwami oraz czytaniami.

Dotychczas aktualny był przywilej - obecny już w IV w. – zgodnie z którym każdy kapłan mógł odprawić w Boże Narodzenie (25 grudnia) trzy msze św. Papież odprawiał jednak publicznie tylko mszę w nocy i mszę w dzień – w południe.

W związku z pandemią Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim kapłanom na celebrowanie czterech mszy św. 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia. "Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zaapelowała, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. w wyżej wymienionych dniach. Pozwoliłoby to uczestniczyć w eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach" - czytamy w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu tego gremium.

W związku z tym w niektórych parafiach poza mszą św. o godz. 24.00 będą celebrowane eucharystie tzw. "Pasterki" także wcześniej - np. w stołecznym sanktuarium Matki Bożej z Lourdes Pasterka zostanie odprawiona o godz. 20.00, 22.00 i 24.00; w sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach jedna msza św. będzie o godz. 22.00, a druga o 24.00; w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników Pasterka będzie celebrowana o godz. 21.00 i o północy. Podobnie będzie w sanktuarium św. Andrzeja Boboli na Mokotowie, zaś w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej tylko o godz. 22.00.

Natomiast w warszawskim sanktuarium św. Ojca Pio Pasterkę poprzedzi adoracja Najświętszego Sakramentu, która rozpocznie się o godz. 22.30, zaś ofiary zebrane w czasie mszy św. będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia.

W noc Bożego Narodzenia metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz odprawi mszę św. pasterską o północy w stołecznym sanktuarium św. Faustyny Kowalskiej przy ul. Żytniej. Biskupi pomocniczy będą modlić się w podwarszawskich miejscowościach: bp Rafał Markowski w parafii św. Klemensa w Nadarzynie, a bp Michał Janocha w parafii św. Zygmunta w Słomczynie. Obie msze św. rozpoczną się o godz. 24.00.

Ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński będzie przewodniczył pasterce o północy w parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny w Międzylesiu. Biskup pomocniczy Marek Solarczyk będzie modlił się o godz. 24.00 w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, natomiast nowo wyświęcony biskup pomocniczy Jacek Grzybowski – w parafii św. Hieronima w Starej Miłośnie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną i związane z nią obostrzenia, w tym m.in. limity wiernych w świątyniach, biskupi w poszczególnych diecezjach wprowadzili dekrety, które zwalniają wiernych od obowiązku uczestnictwa w mszy św. w niedziele i święta Bożego Narodzenia. Zachęcają jednocześnie do uczestnictwa w liturgii online, które są transmitowane przez parafie. Eucharystie można również obejrzeć za pośrednictwem telewizji lub wysłuchać przez radio dzięki stacjom religijnym.

