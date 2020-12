"Jesteśmy świadomi swojej roli". Szczepionka od 26 grudnia w rękach Grupy Neuca

Pierwsze szczepienia przeciw COVID-19 planowane są w Polsce na 27 grudnia. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez szefa KPRM, pełnomocnika rządu ds. programu szczepień Michała Dworczyka pierwsze 10 tys. dawek szczepionki ma trafić do Polski do wieczora 26 grudnia. Następnie szczepionki mają być przepakowane w jednej ze składnic Agencji Rezerw Materiałowych i trafić do dwóch hurtowni, z których 27 grudnia rano wyruszą do 73 szpitali.

Dystrybucją szczepionek do wszystkich punktów szczepień będą się zajmowały ogólnopolskie hurtownie farmaceutyczne. Agencja ma już podpisane dwie umowy – z toruńską Neuca i Pharmalink z Łodzi. To one w pierwszych tygodniach zapewnią dystrybucję trafiających do Polski szczepionek. Z kolejnymi 4-6 hurtowniami prowadzone są rozmowy. Będą one potrzebne na kolejnym etapie, kiedy szczepienia będą odbywały się w całym kraju.

"Pierwszy transport szczepionki przeciwko COVID-19 ma trafić do nas prawdopodobnie 26 grudnia. Kolejny w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia. Szczepionka trafi do 5 centrów dystrybucyjnych Neuca, a z nich do szpitali węzłowych" – poinformowała PAP rzecznik prasowa Grupy Neuca Sybilla Walczyk.

Centra są w pięciu różnych miastach w Polsce. Jedno jest w Toruniu.

Walczyk wskazała, że firma jest gotowa do przeprowadzenia tego procesu, a dzięki swoim kompetencjom może sprawnie przeprowadzić dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19.

"Mamy 30-letnie doświadczenie w dystrybucji farmaceutyków do aptek i szpitali, a do tego bardzo nowoczesne centra dystrybucyjne. Jesteśmy świadomi swojej roli. Podchodzimy do tego, jak i każdego innego zadania, z pełną odpowiedzialnością" – dodała.

Na pytanie o to, ile szczepionek dotrze w pierwszej partii do firmy Neuca, rzecznik prasowa firmy odesłała po tę informację do ARM. Z centrów dystrybucyjnych szczepionki trafią do szpitali wskazanych przez ARM.

Jednocześnie rzecznik prasowa grupy Neuca poinformowała, że ze względów bezpieczeństwa do centrów dystrybucyjnych nie będą wpuszczani dziennikarze, fotoreporterzy i operatorzy kamer.

