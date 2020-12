Czarnecki deklaruje: Nie lubię zastrzyków, ale się zaszczepię

W podobnym tonie wypowiadał się wcześniej na antenie Polsat News prezydent Andrzej Duda. Czarnecki dopytywany był, czy wypowiedź prezydenta nie była za mało entuzjastyczna.

– Nie wiem czy była entuzjastyczna, ale była realistyczna w odniesieniu do pana prezydenta. Myślę, że wielu facetów tak ma, że nie przepada za zastrzykami. Ale, mówiąc śmiertelnie poważnie, to kwestia zupełnie oczywista, tak trzeba zrobić. Nie przypadkiem prezydent-elekt USA publicznie się zaszczepił. Myślę, że politycy powinni dawać jakiś tam przykład. Oczywiście, jeżeli są o to poproszeni – odpowiedział Czarnecki.

Czarnecki odniósł się również do badania, które wskazuje, że prawie połowa Polaków boi się powikłań po szczepieniu. Wątpliwości co do szczepionki mają też ratownicy medyczni.

– Myślę, że to pewna fotografia ludzkiej psychiki. Jako ludzie boimy się nieznanego. Koronawirusa, co by nie powiedzieć, w jakiś sposób oswoiliśmy. Ponosimy jako ludzkość i jako polski naród znaczące straty z tego powodu, natomiast jest to coś, co znamy. Szczepionka jest mniej znana, z tego może, zaskakujące dla mnie wyniki sondaży – mówił europoseł.

Czytaj też:

Same maseczki nie chronią przed COVID-19Czytaj też:

Co z Pasterkami? Episkopat informuje o szczegółach