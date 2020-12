MPWiK pozwie Wody Polskie za wypowiedź prezesa Dacy o "Czajce"

Przemysław Daca poinformował we wtorek o kolejnych nieprawidłowościach w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka".

"Zgodnie z naszymi ostrzeżeniami podziemny rurociąg jest niewydolny i nadmiar ścieków właśnie jest kolejny raz zrzucany do Wisły. Przypominam, że MPWiK nie ma na ten zrzut pozwolenia i są to działania bezprawne!'' – napisał na Twitterze.

"Ze względu na próby manipulacji faktami wyjaśniam, że jest to mieszanina ścieków bytowych, przemysłowych i poszpitalnych z wodami opadowymi. To tzw. ścieki komunalne. Mieszają się w kanalizacji ogólnospławnej, jaką mamy w Warszawie" – poinformował w kolejnym wpisie Daca.

"Niepokojące jest to, że nowa rura pod Wisłą jest niewydolna już przy takim małym deszczu. Oznacza to, że spełnia się czarny scenariusz. A ostrzegałem! Za to MPWiK próbował mnie zastraszyć" – kontynuował prezes Wód Polskich.

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia 2020 roku doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. Władze stolicy zmuszone były do awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafiało kilka tysięcy litrów nieczystości.

Podobnie jak rok temu, także i w sierpniu w pomoc władzom Warszawy zaangażowało się wojsko. Żołnierze zbudowali most pontonowy, na którym ułożono zapasowy rurociąg.

Pozew o ochronę dóbr osobistych

Podczas środowej konferencji prasowej prezes MPWiK Renata Tomusiak poinformowała, że kierowane przez nią przedsiębiorstwo złoży pozew o naruszenie dóbr osobistych przez prezesa Wód Polskich. Jej zdaniem słowa Dacy są nieprawdzie, a do żadnej awarii na nowym rurociągu nie doszło.

O sprawie informowała również Karolina Gałecka, rzecznik prasowy warszawskiego ratusza.

"#MPWiK składa pozew do sądu o ochronę dóbr osobistych spółki, w związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez prezesa @WodyPolskie, Pana @DacaPrzemyslaw" – napisała Gałecka na Twitterze.

