Żukowska pochwaliła się "świąteczną" kartką. "Tęczowych świąt"

Polityk pokazała we wpisie na Twitterze kartkę od stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i naklejkę, którą działacze wysłali posłance. „Dostałam wraz ze świąteczną kartką i pięknymi życzeniami prezent od Miłość nie wyklucza i od razu go użyłam we właściwy sposób” – pisze Żukowska, pokazując drzwi do których przykleiła naklejkę.

twitter

„Dziękuję Kochani_ne i również życzę Wam wszystkiego tęczowego, dużo siły, wytrwałości, odwagi i przede wszystkim życzę nam wszystkim RÓWNOŚCI!” – pisze dalej polityk.

Co znalazło się w kartce wysłanej z okazji świąt Bożego Narodzenia? Działacze stowarzyszenia działającego na rzecz osób LGBT, życzą posłance "tęczowych, pięknych świąt" i "przesyłają dużo ciepła".

Czytaj też:

"Powoli wyjdziemy z pandemii, ale musimy dalej być uważni..."