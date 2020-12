Spekulacje nt. szczepionki. Wirusolog: To kompletna bzdura

Podczas porannej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki przekazał, że do Polski dotarło już 300 tys. dawek szczepionki i rozpoczyna się ich dystrybucję. – Dzisiaj i jutro ruszą do ponad 250 szpitali – poinformował. Szef rządu podkreślał, że wchodzimy obecnie w "fazę, kiedy ta największa i najważniejsza operacja logistyczna pozwoli nam rozwieźć dawki szczepionki dla ok. 30 mln pacjentów w najbliższych paru miesiacach". – To operacja powrotu do życia sprzed pandemii – dodał.

O rozpoczynającym się w Polsce procesie masowych szczepień mówił na antenie Programu 1 Polskiego Radia prof. Włodzimierz Gut. Wirusolog zapytany został, czy możliwa jest poprawa sytuacji epidemicznej już w drugim kwartale przyszłego roku. Jak tłumaczył, przy zapowiedzianych w Polsce dostawach, powinno być zaszczepionych wówczas ponad 20 mln osób. Wtedy zaś - mówił - razem z tymi, którzy chorowali, odporne będzie ponad 60 procent populacji, widoczny będzie spadek zachorowań wynikający nie z ograniczeń, ale z uodpornienia ludności. Prof. Gut podkreślił jednak, że szczepienia będą naprawdę skuteczne, gdy zaszczepi się ok. 85 procent populacji.

Wirusolog jako "kompletną bzdurę" określił spekulacje, w myśl których szczepionki miałyby "modyfikować materiał genetyczny". Wyjaśnił, że korzystają one z kodu genetycznego, ale z tego zapisu, z którego korzysta komórka, nie docierają także w żaden sposób do jądra komórkowego. – Działają tylko w cytoplazmie. Ich działanie byłoby możliwe zapewne nawet w komórkach bezjądrowych – dodał.

Czytaj też:

Premier: To operacja powrotu do życia sprzed pandemiiCzytaj też:

Senator idzie na wojnę z PiS. Zawiadomił prokuraturę