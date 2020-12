Suski: W "Gazecie Wyborczej" panuje wielki zamęt

W poniedziałek „Gazeta Wyborcza” napisała o "nowym eurosceptycyzmie". "Kiedyś polscy eurosceptycy obawiali się, że Unia Europejska nas będzie niewolić. Teraz, że nie obroni nas przed niepraworządnym PiS" – czytamy w artykule. "(...) W Unii pojawiają się głosy, że Unia poszła na rękę Polsce oraz Węgrom i przymyka oko na łamanie tam praworządności" – dodano.

Publikację "Wyborczej" skomentował w TVP Info Marek Suski, poseł PiS. W jego ocenie, "GW" być może "przechodzi na pozycję przeciwników UE".

– Nie podoba im się, co dzieje się w UE, może gazeta przechodzi do ruchu antyszczepionkowców, krytykując to, w jaki sposób rząd próbuje zwalczyć pandemię. To pokazuje, jaki na opozycji i w "Wyborczej" jest zamęt, nie bardzo wiedzą, jak krytykować rządy PiS, które starają się służyć obywatelom – podkreślił.

– Opozycja ma prawo krytykować rząd, a "Wyborcza" robi to w taki sposób, jaki umie, potrafią to może nie najlepiej, te ich mądrości wywołują czasem zdumienie, czasem śmiech przez łzy – dodał.

Czytaj też:

Polacy mocno podzieleni ws. szczepień. Ciekawy sondażCzytaj też:

Zakaz czy prośba? Co z przemieszczaniem się w sylwestra?Czytaj też:

Chińska dziennikarka skazana na 4 lata więzienia. Pisała o epidemii w Wuhan