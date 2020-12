Padła kwota przyszłorocznego deficytu. Minister finansów zabrał głos ws. "500 plus"

Minister finansów mówił o planach jego resortu na przyszły rok w kontekście budżetu państwa. Gospodarka poszkodowana przez pandemię koronawirusa będzie potrzebowała wsparcia rządu.

– Przygotowaliśmy bezpieczny i wspierających odbudowę gospodarki budżet na 2021 rok. W przyszłym roku z zaciągniętego deficytu chcemy stworzyć poduszkę finansową przede wszystkim na rozkręcanie gospodarki, a nie jej ratowanie – powiedział Kościński.

Szef resortu finansów zapewnił jednak, że wypłaty w ramach programów społecznych będą w przyszłym roku niezagrożone.

– Jesteśmy przygotowani na zabezpieczenie wszystkich społecznych programów (m.in. 500plus, 13. i 14. emerytury) w przyszłym roku – powiedział.

Dobra kondycja polskich finansów

– Przychody podatkowe są na zbliżonym poziomie, co w ubiegłym roku i to pomimo recesji. Dzięki rządowej odpowiedzi na koronawirusa, nasza recesja będzie należała do najpłytszych w Europie. Średnia unijna według Komisji Europejskiej wynosi w tej materii 7,4 %, a w Polsce jest to 3,6 % – powiedział Kościński.

Minister finansów dodał również, że deficyt budżetu państwa planowany na 2021 rok będzie jednym z niższych w Unii Europejskiej.

– Nasz deficyt jest jednym z mniejszych w Europie. Wynosi 60 % PKB, a średnia dla UE wynosi około 100 %. (...) W 2021 r. spodziewamy się deficytu na poziomie 82-83 miliardów złotych – stwierdził. Dodał również, że rząd nie chce "łatać dziur budżetowych poprzez zwiększanie podatków".

W przyszłym roku polski PKB ma urosnąć o 4 %. Z kolei inflacja wyniesie poniżej 3 %, a deficyt powinien wynieść 82-83 miliardy złotych.

