Fotowoltaika w Sejmie. Trwa montaż pierwszej instalacji

Uruchomienie instalacji zaplanowano w styczniu 2021 r. Kolejne kroki przewidują dalszy rozwój inwestycji w Odnawialne Źródła Energii w innych miejscach na terenie kompleksu sejmowego.

Moduły fotowoltaiczne to przyjazna dla środowiska inwestycja, pozwalająca zarówno zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, jak i koszty produkowanej energii. Dlatego w nadchodzących latach Kancelaria Sejmu zakłada jej rozwój. Dotyczyć to będzie budynku, mieszczącego kancelarie obu izb Parlamentu. W założeniu pozwoli to na montaż paneli słonecznych o łącznej mocy 100 kWp.

Budynki przy Wiejskiej stopniowo zwiększają swój ekologiczny charakter poprzez różnorodne działania, podejmowane na przestrzeni ostatnich kilku lat. Warto wymienić sejmową pasiekę, ograniczanie ilości plastikowych opakowań oraz ciągłą termomodernizację budynków. Zmianie uległa również praktyka prac parlamentarzystów, którym druki sejmowe są w większości przekazywane drogą elektroniczną, znacząco ograniczając zużycie papieru.

