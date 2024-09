Sejm: Emocje podczas wystąpienia Tuska. "Uszanujcie to"

W środę wieczorem w Sejmie premier i rząd zaprezentowali informację na temat powodzi.



– Nie mogę inaczej rozpocząć informacji rządu w Sejmie od podziękować i hołdu dla tych wszystkich, których oglądamy codziennie. Tych cichych bohaterów, mieszkańców ziem dotkniętych powodzią. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i wysiłkowi: mieszkańców, strażaków, policjantów, żołnierzy, samorządowców, udało się zapobiec najgorszemu – rozpoczął swoje wystąpienie Donald Tusk.

Wskazał, że był wśród ludzi od pierwszych godzin powodzi. – W Kłodzku, Głuchołazach, Nysie, Jeleniej Górze, Głogowie, Nowej Soli, we Wrocławiu. Od wszystkich, którzy ucierpieli, usłyszałem, że oczekują od nas solidarności w tym nieszczęściu, a nie politycznej bijatyki. W naszej polskiej historii, sprawdzaliśmy się zawsze w dramatycznych momentach. To co mamy dzisiaj w głowach i sercach to potrzeba pomocy i zbudowania lepszej przyszłości dla ludzi poszkodowanych. Co kilka godzin odbieram meldunki z gmin, które zostały poszkodowane. W ciągu kilku dni zostało wypłaconych ponad 30 tysięcy zasiłków. Środków na pewno nie zabraknie. Każdy kto potrzebuje doraźnej, bezzwrotnej pomocy – otrzyma ją – zapewnił.

Tusk: Państwo weźmie to na siebie

– Tam gdzie doszło do masywnych zniszczeń, gdzie konieczna będzie odbudowa od fundamentów albo przeniesienie mieszkańców z terenów zalewowych – państwo weźmie na siebie wysiłek organizacyjny i finansowy. W tej chwili mamy do dyspozycji 23 miliardy złotych na zniwelowanie skutków powodzi. Na pomoc doraźną finansową, odbudowę infrastruktury i Odbudowę Plus – przypomniał Tusk.

Premier ocenił, że być może obecnie trwa najtrudniejszy etap. – Osuszanie, sprzątanie, opuszczanie wody. Te dni są bardzo trudne z perspektywy mieszkańców. Nie może być tak, że skończył się dramat, woda opadła, a ludzie zostali sami – mówił.

Emocje na sali plenarnej

Donald Tusk krzyczał też w kierunku ław opozycji. – Mówimy o najważniejszej sprawie – o ofiarach – uszanujcie to. – Mamy siedem ofiar. 6 obywateli polskich i jeden niemiecki. Jedna osoba jest zaginiona. Nie będziemy spekulować o jej losie. Ja od lat słyszę wina Tuska. Sam jestem odporny, ale jak się czują tamci ludzie? – mówił.

– Jesteście ostatnimi, którzy powinni to komentować. Prognozy były jednoznaczne. Jeśli tego posłuchacie, to może i do tej sprawy zyskacie trochę racjonalności – stwierdził premier.

