Miliardy na pomoc dla powodzian. Tusk podał konkretną kwotę

Wtorek to dzień posiedzenia rządu. Podczas jego jawnej części premier Donald Tusk poinformował, że przez kilka najbliższych tygodni rząd będzie rozpoczynać swoje prace od odprawy sztabowej związanej z sytuacją powodziową.

Zapowiedział również, że podczas drugiej części posiedzenia Rada Ministrów będzie bardzo pilnie analizowała i przyjmowała projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. – To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe, obowiązujące prawo, ułatwią, uelastycznią pomoc – wyjaśnił.

Donald Tusk: 23 mld zł na pomoc dla powodzian

– Jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i ten program, plan, który przygotowujemy, Odbudowy Plus, to w tej chwili łącznie ze środkami europejskimi zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych – oświadczył szef rządu, wskazując, iż nie oznacza to, że cała ta kwota musi być wydana.

– Dla nas było rzeczą bardzo ważną, aby zapewnić finansowanie pomocy, a później odbudowy na najbliższe miesiące i lata, bo niektóre przedsięwzięcia będą przecież wieloletnie – dodał Tusk.

Blisko 20 tys. rodzin już otrzymało zasiłki

Z informacji przekazanej podczas posiedzenia Rady Ministrów przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka wynika, że według stanu na wtorek godzinę 8 rano, blisko 20 tysięcy rodzin poszkodowanych w powodzi otrzymało zasiłki.

– Łącznie uruchomiono już 564 mln zł na działania związane z pomocą powodzianom. Kierujemy też środki do samorządów na fundusz zarządzania kryzysowego, między innymi na potrzeby usuwania odpadów popowodziowych – dodał szef MSWiA.

