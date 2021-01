Karczewski: To najlepsza metoda, by w tym roku pozbyć się koronawirusa

Pod koniec grudnia Karczewski i Grodzki zaszczepili się przed kamerami. Jak podkreślił były marszałek Senatu, choć dzieli go z politykiem KO "właściwie wszystko", to chciał wspólnie z Grodzkim przekonać Polaków do szczepienia przeciwko COVID-19.

– Szczepiliśmy się razem z marszałkiem Grodzkim. Bardzo wiele nas dzieli, właściwie wszystko jeśli chodzi o sprawy polityczne, ale chcieliśmy naszym przykładem przekonać Polaków do szczepień. Bo wiemy, że to najlepsza metoda by w tym roku, 2021, pozbyć się koronawirusa – stwierdził w programie "Kwadrans Polityczny".

Karczewski skomentował również głośną aferę ze szczepieniem celebrytów poza kolejnością. Jego zdaniem, choć to paradoks, ta afera przysłuży się idei szczepień.

– To zainteresowanie szczepieniem jest coraz większe. Natomiast sam fakt zaszczepienia się poza kolejnością jest bulwersujący. Tego typu kolesiostwo, cwaniactwo nie powinno mieć miejsca. Ta sprawa powinna zostać wyjaśniona: kto zaprosił, kto interweniował. Wytyczne NFZ były jasne – ocenił.



Zapytany o to, kiedy zaszczepi się premier Morawiecki i czy nie byłoby lepiej, gdyby szef rządu dał przykład społeczeństwu przyjmując już teraz szczepionkę, Karczewski odparł, że "na to przyjdzie czas". – Wiem, że premier chce się zaszczepić. Dobrze byśmy promocję szczepień podtrzymywali w czasie – dodał.

