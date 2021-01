Niedzielski ostro o celebrytach: Mój 15-letni syn potrafi się lepiej tłumaczyć

Oto kolejna odsłona sprawy zaszczepionych celebrytów. Minister Niedzielski odniósł się do afery podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia.

– Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co się zadziało w ostatnich dniach. Informacje, które się ukazały dotyczące szczepień osób poza kolejnością, gdzie w pewnym sensie reakcje też na tę sytuację pokazują, już nie tylko sama sytuacja, ale reakcje na nie pokazują kompletny brak odpowiedzialności, tłumaczenia w stylu że nie wiedzieliśmy, że to nie nasza kolej. To naprawdę mój 15-letni syn potrafi się lepiej tłumaczyć z różnych spraw – mówił szef resortu zdrowia.

– Więc myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby pilnując pewnych elementów przebiegu ten procesu, właśnie też prezentować taką postawę, która neguje, nie wyraża aprobaty dla zachowań tego typu, z jakimi mieliśmy do czynienia – dodał minister.

W swojej wypowiedzi Niedzielski podkreślił, że społeczeństwo jest już zmęczone pandemią. – Widać to po reakcjach społecznych na wprowadzone obostrzenia, które są konieczne, które mam nadzieję pozwolą nam się uchronić przed trzecią falą, bo trzecia fala będzie wykolejała proces szczepień – tłumaczył.

Celebryci poza kolejnością

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które, niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny, otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

O tym, że został zaszczepiony przeciw COVID-19 ujawnił m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller. W grupie osób spoza środowiska medycznego, które otrzymały szczepionkę, znaleźli się też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Czytaj też:

Bezpłatna szczepionka. Korwin-Mikke: Polacy traktują komunizm jako rzecz oczywistąCzytaj też:

Już prawie 100 tys. Ministerstwo Zdrowia informuje o szczepieniach