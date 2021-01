Tarczyński ostro ocenił wypowiedź Millera. "Okazał się obrzydliwym kłamcą"

Były premier został zaszczepiony przeciwko COVID-19 na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, mimo że nie należy do grupy "0", która jako pierwsza ma otrzymać szczepionkę. Miller ujawnił ten fakt w mediach społecznościowych, zamieszczając na Twitterze zdjęcie dokumentu potwierdzającego wykonanie zabiegu.

Jak się okazało poza kolejką zostali zaszczepieni również aktorzy i celebryci oraz ludzie mediów. Były przewodniczący SLD tłumaczył w rozmowie na antenie Radia Zet, że miał możliwość skorzystania ze szczepień w Parlamencie Europejskim. Jak jednak twierdzi inny europoseł, w rzeczywistości nie jest możliwe zaszczepienie posłów w Brukseli.

Asystent Dominika Tarczyńskiego wysłał zapytanie o możliwość zaszczepienia do serwisu medycznego PE.

„Służba medyczna PE współpracuje z władzami belgijskimi w celu ustanowienia programu szczepień przeciwko COVID-19. Na tym etapie plan szczepień jest w trakcie definiowania. Gdy tylko będziemy mieli jasną definicję planu szczepień (lokalizacja, platforma rezerwacji, polityka dotycząca priorytetów itp.), zostanie opublikowany oficjalny komunikat” – odpowiedziały służby PE.

Tarczyński w komentarzu dla portalu tvpinfo.pl nie zostawił na byłym premierze suchej nitki.

– Miller bezczelnie kłamie, tak jak całe to towarzystwo tych patocelebrytów. Kłamie, żeby pokazać, że zrobił łaskę jako wielki patriota. Nie, on nie okazał się wielkim patriotą, bo zaszczepił się w Polsce, tylko okazał się obrzydliwym kłamcą – powiedział.

– Jego kłamstwo pokazuje bardzo jasną rzecz: że kiedy trwoga, to do Boga. Okazało się, że Unia Europejska, o której wszyscy mówili, że dzięki niej mamy szczepionkę, w samym swoim sercu, w Brukseli, nie prowadzi jeszcze szczepień, co potwierdza informacja, którą otrzymałem dziś z serwisu medycznego Parlamentu Europejskiego – dodał.

Portal próbował otrzymać komentarz Leszka Millera do zarzutów Tarczyńskiego. Na stronie poinformowano, że zostanie on opublikowany niezwłocznie po otrzymaniu go od polityka lewicy.

