Zakaz prowadzenia działalności narusza konstytucję. Ważne orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że skoro nie doszło do wprowadzenia któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych, to żaden organ państwowy "nie powinien wkraczać w materię stanowiącą istotę wolności działalności gospodarczej". W przeciwnym razie narusza on bowiem konstytucję.

W kwietniu zeszłego roku, pomimo restrykcji jeden z fryzjerów obsłużył klienta, za co sanepid nałożył na niego karę... 10 tysięcy złotych (przedsiębiorca oprócz tego otrzymał jeszcze mandat od policji). Ówczesne restrykcje wprowadzały całkowity zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem. Były one uwzględnione w tzw. rozporządzeniu covidowym z 19 kwietnia 2020 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu jednak anulował decyzję o wysokiej karze. WSA wskazało, że upoważnienie ustawowe zezwalało Radzie Ministrów na czasowe ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie zezwalało na zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej (rozumiane jako stan kiedy działalność może być prowadzona po spełnieniu określonych warunków) nie jest równoznaczne z zakazem jej prowadzenia (czyli stanem kiedy działalność gospodarcza danego rodzaju w ogóle nie może być prowadzona) – podkreślono. W uzasadnieniu zaznaczono, że aby ingerować w sferę wolności gospodarczej, przy poszanowaniu norm konstytucyjnych, należy uczynić to z uwzględnieniem wymogu wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych opisanych w ustawie zasadniczej. WSA podkreślił, że tryb wprowadzenia zakazów, doprowadził do naruszenia podstawowych standardów konstytucyjnych.

