MEiN: Zapisy na szczepienia dla nauczycieli od 15 stycznia

We wtorek odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia na temat stanu realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Posłanka KO, była minister edukacji Krystyna Szumilas pytała na nim o szczepienia dla nauczycieli. Odpowiedział jej Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19.

– To postulat do wszystkich, dotyczy języka, jakiego używamy wobec siebie: boicie się, nie macie odwagi, nie chcecie powiedzieć. Proszę państwa, ja rozumiem, że popełniamy szereg błędów, ale nie zakładajmy z góry, że mamy złą wolę. Ja nie mam żadnego problemu, żeby powiedzieć, że dzisiaj nie mamy szans zaszczepić w pierwszym kwartale nauczycieli. I nie dlatego, że – jak pani minister była uprzejma powiedzieć – nie damy rady, bo mamy zdolności techniczne, zdolności operacyjne, tylko nie mamy szczepionek. I na to rząd – już to tłumaczyłem i powtarzam po raz kolejny – ma w najlepszym razie bardzo ograniczone możliwości wpływu – odpowiedział Dworczyk.

– Rzeczywiście, niestety w pierwszym kwartale nie zaszczepimy nauczycieli, nie dlatego, że nie chcemy, nie dlatego, że lekceważymy ten problem, tylko dlatego, że mamy do czynienia z problemem obiektywnym, jakim jest brak szczepionek – powtórzył.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska poproszona została przez PAP o komentarz do tej wypowiedzi.

– Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 w etapie pierwszym. Zapisy rozpoczną się już od 15 stycznia. O terminach szczepień będziemy informować w późniejszym czasie. Wszystko zależy od dostaw szczepionek. Warto pamiętać, że grupa pierwsza to ok. 10 mln osób – wskazała rzeczniczka.

Proces szczepień – zgodnie z programem – jest realizowany etapami. Obecnie realizowany jest etap zero, podczas którego szczepienia otrzymują m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach etapu pierwszego szczepienie będą mogli otrzymać pensjonariusze domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, a także nauczyciele i pracownicy żłobków.

Dworczyk poinformował we wtorek, że grupa pierwsza rozpocznie szczepienie 25 stycznia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany we wtorek na konferencji prasowej o szczepienia nauczycieli, powiedział, że pod koniec dyskusji o kolejności szczepień zostali oni przesunięci do grupy pierwszej.

– Czyli po zaszczepieniu medyków znajdują się w tej pierwszej grupie, która będzie poddana szczepieniu – zapewnił Niedzielski.

Jednocześnie podkreślił, "jeżeli chodzi o samą dystrybucję szczepień, to tutaj przede wszystkim w pierwszej kolejności będziemy chcieli w grupie pierwszej zacząć od szczepienia tych osób, które są najbardziej narażone na konsekwencje związane z ciężkim przechorowaniem covidu". – I tutaj też pewna sekwencja, jaką utworzymy w grupie pierwszej, na pewno będzie preferowała osoby powyżej 75. roku życia – powiedział Niedzielski.

