Dworczyk: W 616 punktach na terenie całego kraju wykonaliśmy już ponad 153 tys. szczepień

"W 616 punktach na terenie całego kraju wykonaliśmy już ponad 153 tys. szczepień. 15 stycznia uruchomimy serwis specjalny z bieżącymi raportami i interaktywną mapą. A już teraz zachęcam do obserwowania profilu" – napisał Dworczyk w środę na Twitterze.

Do wpisu dołączył dokładne dane dotyczące szczepień. Jak czytamy, liczba wykonanych szczepień wynosi 153 370; liczba dawek dostarczonych do Polski – 660 000; liczba dawek dostarczonych do punktów – 204 285; liczba zutylizowanych szczepionek – 135 i liczba niepożądanych odczynów – 6.