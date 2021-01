Wtorek drugim dniem testowania nauczycieli na obecność koronawirusa

Badania przesiewowe wśród nauczycieli rozpoczęły się w poniedziałek. Według ostatnich danych Ministerstwa Edukacji i Nauki do udziału w testach zgłosiło się ok. 165 tys. osób. Badania można zrobić w 600 punktach wymazowych. Akcję wspomaga 130 zespołów Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z danych zebranych przez PAP w regionach wynika, że do tej pory chęć poddania się badaniu zadeklarowało średnio od 50 do 70 proc. pracowników oświaty.

W Lubuskiem ponad 4,7 tys. osób zgłosiło gotowość do poddania się testowi. To ok. 54 proc. uprawnionych. W punktach prowadzonych przez Szpital Wojewódzki w Gorzowie w poniedziałek pobrano wymazy od ponad 220 nauczycieli klas I-III i pracowników szkół podstawowych.

W woj. łódzkim ponad 11,5 tys. uprawnionych nauczycieli i pracowników szkolnej administracji zadeklarowało chęć poddania się testom. To ok. 70 proc. uprawnionych do badania.

Z kolei w Wielkopolsce chęć wykonania testu zgłosiły 9573 osoby z kadry pedagogicznej, która ma bezpośredni kontakt z uczniami klas I-III, co stanowi 57,5 proc. nauczycieli w tej grupie, i 6125 pracowników administracji i obsługi, co stanowi 57,3 proc.

W woj. warmińsko-mazurskim testom przesiewowym na obecność SARS-CoV-2 chce się poddać 8613 tys. pracowników oświaty.

W woj. kujawsko-pomorskim testom zostanie poddanych 8337 nauczycieli. Stanowi to 50 proc. wszystkich, którzy mogli być zakwalifikowani do badania.

Z kolei na Pomorzu zamierza się przetestować 11 492 nauczycieli.

W Małopolsce badaniu na obecność SARS-Cov-2 poddanych zostanie ponad 10,5 tys. nauczycieli i pracowników szkół. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak zaznaczyła, że duża grupa nauczycieli w tym regionie przeszła już zakażenie koronawirusem i obecnie nie poddają się oni testom. Poinformowała, że udziałem w badaniach przesiewowych zainteresowanych jest około połowy nauczycieli z klas I-III, ale biorąc pod uwagę tych, którzy już chorowali, może to być ponad 70 proc.

W Podlaskiem testy na koronawirusa chce przejść 5446 osób z czego 3079 nauczycieli klas I-III i 2367 pozostałych pracowników szkół.

Na Pomorzu Zachodnim z prawie 7,4 tys. nauczycieli przebadać zamierza się blisko 5,2 tys.

Na Śląsku 19 880 nauczycieli i innych pracowników szkół chce wziąć udział w akcji bezpłatnego i dobrowolnego testowania pracowników oświaty.

Z kolei na Dolnym Śląsku chęć wykonania testu na koronawirusa wyraziło 67 proc. nauczycieli z klas I-III. To 7870 osób z grona 12 tys. wszystkich nauczycieli tzw. klas młodszych w regionie.

W woj. świętokrzyskim poddanych testom na obecność koronawirusa będzie prawie 6,3 tys. nauczycieli. Stanowi to niemal 70 proc. kadry.

W Lubelskiem ponad 9 tys. nauczycieli i pracowników szkół chce poddać się badaniom przesiewowym. Rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie Jolanta Misiak podała, że na testy zgłosiło się około połowy zakwalifikowanych osób. Najwięcej w Chełmie – 62 proc.

Na Podkarpaciu na testy zgłosiło się 7 tys. nauczycieli i pracowników administracyjnych.

Na Mazowszu prawie 30 tys. osób chce wziąć udział w bezpłatnym testowaniu.

W woj. opolskim zainteresowanie udziałem w badaniach zgłosiło 4736 pracowników szkół, z czego 2820 to nauczyciele klas I-III szkół podstawowych.

Na testy zgłosić się mogą nie tylko nauczyciele, ale również pracownicy szkoły, tj. obsługa administracyjna, kierownictwo szkoły, personel sekretariatu, personel pomocniczy, personel odpowiedzialny za funkcjonowanie techniczne szkoły, personel sprzątający, a także personel wykonujący bieżące prace naprawcze na terenie szkoły.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski na wspólnej konferencji z ministrem Czarnkiem, poinformował, że od 18 stycznia nauczanie w klasach I-III będzie odbywało się w trybie stacjonarnym w szkołach.

