Blisko 370 tys. wykonanych szczepień. Najnowsze dane z Polski

Z infografiki wynika, że do godz. 10.00 w czwartek wykonano 369 212 szczepień, a liczba dawek dostarczonych do Polski wyniosła 1 080 630. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 521 220, a dostarczonych do punktów – 559 410.

Zutylizowano 909 szczepionek. Niepożądane odczyny wystąpiły u 64 zaszczepionych

Nowe przypadki koronawirusa

Mamy 9 436 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarły 92 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 289 osób.

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 250 osób, u których potwierdzono zakażenie wobec 16 553 w środę. Pod respiratorem przebywa 1630 chorych, czyli o 24 osób więcej niż w środę – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Z zestawienia ministerstwa wynika także, że na kwarantannie przebywa 184 369 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 5922 osób.

Resort poinformował też, że dotychczas wyzdrowiało 1 155 823 zakażonych koronawirusem.

