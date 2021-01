Klucz do kariery

Z Danielem Obajtkiem, szefem Orlenu, spotykam się w siedzibie firmy w Warszawie. Jak zwykle jest bezpośredni i tak obszernie odpowiada na pytania, że czasem trzeba mu przerywać. Dużo mówi o rozwoju firmy i swoich wizjach. O życiu osobistym i przeszłości – mniej. Widać, że go to trochę krępuje. Zanim odpowie, proponuje zawsze, by o jego ocenę pytać jednak innych.

Rozmowę zaczęliśmy od inwestycji. Niedawno Orlen przejął Energę i Lotos. A niebawem ma zgłosić do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie przejęcia PGNiG. Po co Orlenowi firma gazowa?