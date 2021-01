"Trzeba pomyśleć...". Monika Olejnik odpowiada ws. programu z Olbrychskim

Aktor Daniel Olbrychski miał być gościem "Kropki nad i". Program został nagrany wcześniej, z zaplanowaną emisją na 7 stycznia. Jednak w związku z wydarzeniami w USA, do emisji nie doszło na antenie TVN24 zgodnie z planem.

Okazało się, że Olbrychskiego sytuacja ta bardzo wyprowadziła z równowagi. "Daniel się wściekł, bo to sytuacja pokazująca absolutne lekceważenie jego czasu, wysiłku, skupienia. Wreszcie, tak samo jak uczestnicy „afery szczepionkowej”, on przecież nie proponował TVN24 swojego udziału w „Kropce”. To jego zaproszono" – poinformowała w obszernym wpisie na Facebooku żona aktora, Krystyna Demska-Olbrychska.

Do całej sytuacji odniosła się - także na Facebooku - odpowiedziała dziennikarka. "Oto zagadka. Rozmowa której zdaniem niektórych nie było... ale jednak jest, była i będzie. Czasami zagadki są łatwe do rozwiązania, ale trzeba pomyśleć❤️" – napisała Olejnik. Jak wyjaśniła, program z Danielem Olbrychskim został wyemitowany.

"Współczesna telewizja daje możliwość multimedialnej emisji programów! Rozmowa z Danielem Olbrychskim została zamieszczona w telewizji TVN24GO i jest dostępna przez całą dobę! Dodatkowo program jest umieszczony w archiwum programu 'Kropka nad i' TVN24" – poinformowała.

Dziennikarka podkreśliła, że w czwartek 7 stycznia z powodu wydarzeń w Waszyngtonie musiała w ostatniej chwili zmienić temat programu, podobnie jak kilkaset telewizji na całym świecie. "Jednak jeszcze tego samego dnia, co tragiczny atak na Capitol, moja rozmowa z Danielem była dostępna w telewizji TVNGO, zapowiadana dodatkowo w internecie" – dodała.

Kończąc Olejnik kąśliwie napisała, że niestety Donald Trump nie ustalał z nią przed "Kropką nad i" swoich planów. "[...] ale może z Joem Bidenem będzie inaczej" – skwitowała.

