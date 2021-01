Kuczmierowski: Mamy jeden z najniższych poziomów zutylizowanych szczepionek na COVID-19

Według raportu szczepień przeciwko COVID-19 na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/ zutylizowano 1428 dawek szczepionek na COVID-19. Prezes ARM pytany o tę kwestię w Radiu Plus odpowiedział, że "martwi nas każda utracona szczepionka, bo to oznacza jednego pacjenta mniej, który mógłby otrzymać tę szczepionkę".

– Natomiast jest to jeden z najniższych poziomów, które notujemy w UE i na świecie. Są również w dokumentach oficjalnych, proszę przejrzeć, strategie szczepień poszczególnych krajów - Francja zakłada straty na poziomie 30 proc. w niektórych scenariuszach – odpowiedział szef ARM.

Kuczmierowski pytany był również, kiedy będzie możliwość szczepienia się szczepionką przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca.

– AstraZeneca przyspiesza w tej chwili, jeśli chodzi o składanie swojego wniosku. Czekamy teraz na decyzję EMA (Europejskiej Agencji Leków - PAP), natomiast również mamy szereg spotkań takich roboczych, na których uzgadniamy, jak będą przyjeżdżać te dostawy, z jaką częstotliwością. W tej chwili mamy potwierdzone kolejne spotkanie, dopiero po nim pewnie ustalimy, jakie są możliwe wielkości – powiedział.

– Możemy mówić o tym, co jest potwierdzone, do końca stycznia mamy 840 tys. Moderny i ok. 1,2 mln szczepionek Pfizera – zaznaczył.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy 0, czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw COVID-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć - poinformowano - konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie w zakładzie w Puurs w Belgii nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Zapowiedziano, że powrót do pierwotnego harmonogramu dostaw do UE nastąpi 25 stycznia, a dostawy zostaną zwiększone począwszy od 15 lutego.

