"Kasa jest na kozy, a w dużej części miasta nie ma kanalizacji". Jaki reaguje na słowa Jońskiego

W ostatnich dniach media informowały o awariach w warszawskich ciepłowniach. Bez ogrzewania i ciepłej wody, w czasie najsilniejszych mrozów pozostało wielu mieszkańców Warszawy.

Sprawę w TVP info komentowali politycy różnych opcji. Ciekawą teorię zaprezentował Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.

– Jak jest rura to czasami pęka, no po prostu. Są rury i pękają. Myślę, że w całej Polsce i Europie coś takiego ma miejsce, no Boże. Chodzi o to, żeby takie rzeczy szybko faktycznie naprawiać, bo to jest chyba ważniejsze. Bo przecież nie tylko rury, ale czasem część ludzi ma problemy z prądem, akurat nie w Warszawie. Faktycznie, przy tych mrozach trudno pozazdrościć ludziom, którzy zostają bez wody albo prądu – stwierdził polityk.

Jaki reaguje na komentarz Jońskiego

Do jego słów odniósł się na Twitterze Patryk Jaki.

"Poznałbym jednak inną dużą europejską stolicę, w której co chwile pęka kluczowa infrastruktura i nieruchomości okradali na miliardową skale. Kasa jest na palety i kozy, a w dużej części miasta dalej nie ma podstawowej kanalizacji. Europejskość, nowoczesność etc." – napisał europoseł.

twitterCzytaj też:

"Wiele miejsc na świecie będzie patrzyło na Polskę". Jaki zapowiada przełomową ustawęCzytaj też:

Jaki: To są zachowania żywcem wyjęte z PRL-uCzytaj też:

"Wkrótce wszyscy, którzy dziś się śmieją...". Jaki nie ma wątpliwości: To tragedia