Seria awarii w Warszawie. Resort chce zbadać prywatyzację sieci ciepłowniczej w stolicy

Decyzja wiceministra ma związek z serią awarii sieci ciepłowniczej w Warszawie na przestrzeni ostatnich kilku dni. W czwartek doszło do usterki w Elektrociepłowni Żerań. W jej wyniku doszło do zakłóceń w dostawie ciepła do 10 dzielnic w stolicy. W piątek rano awarii uległa rura ciepłownicza na Pradze-Północ. Po usunięciu usterki, następnego dnia doszło do ponownej awarii w tym rejonie. Oba zdarzenia miały miejsce na ulicy Jagiellońskiej.

W niedzielę przestała działać sieć ciepłownicza na Ursynowie. Mieszkańcy 19 budynków w tej dzielnicy nie mieli ciepła. Z kolei od poniedziałku kłopoty mają mieszkańcy Mokotowa. Ponad 40 budynków w tej dzielnicy pozbawionych jest ogrzewania.

Warszawski ratusz apeluje do pozbawionych ciepła mieszkańców budynków, aby w razie potrzeby szukali pomocy pod miejskim numerem telefonu.

W związku z tymi wydarzeniami, wiceminister zdecydował o powołani zespołu, który zbada sprawę prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie.

– Wątpliwości budzi nieproporcjonalna liczba awarii sieci ciepłowniczej, które uniemożliwiają odbiór ciepła zarówno przez liczne budynki mieszkalne, jak i m.in. szpital. Bagatelizowanie tak ważnej tematyki, jak system ciepłowniczy w europejskiej stolicy jest niewłaściwe, a warszawiakom należą się w tej sprawie szczegółowe wyjaśnienia – powiedział Jacek Ozdoba.

Miejska sieć ciepłownicza w Warszawie została sprzedana w 2011 roku francuskiej firmie Veolia. Do udziału w komisji zaproszone zostały wszystkie zainteresowane strony, m.in. prezydenci Hanna Gronkiewicz-Waltz, Rafał Trzaskowski, jak i warszawscy radni.

Prace zespołu ds. prywatyzacji sieci ciepłowniczej w Warszawie podsumuje raport.

