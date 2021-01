Luzowanie restrykcji? Prawdopodobne otwarcie galerii, pozostali muszą poczekać

– Jestem zwolennikiem stopniowego rozmrażania gospodarki w specjalnych reżimach sanitarnych. W moim przekonaniu nie ma uzasadnionych podstaw do tego, by po 31 stycznia utrzymywać zamknięcie sklepów wielkopowierzchniowych. Taka jest moja rekomendacja – powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin.

Do końca stycznia zamknięte są galerie handlowe, hotele i stoki narciarskie. Od dłużego czasu restauracje mogą sprzedawać jedzenie jedynie na wynos, nie działają kina, teatry, siłownie i baseny.

Plany na luty mamy poznać na początku tygodnia. Jak podaje WP, wcześniej zbierze się Rada Medyczna przy premierze Mateuszu Morawieckim, która wyda ostateczne opinie, które zdecydują o dalszych obostrzeniach w związku z pandemią COVID-19.

Politycy Zjednoczonej Prawicy wydają się być zgodni co do zasadności otwarcia galerii handlowych. Co z innymi dziedzinami? Tutaj mniej optymistycznie. Jak zaznaczają rozmówcy WP, przedwczesne mówienie o tym, że luzowanie obostrzeń będzie miało miejsce, byłoby "nie w porządku wobec przedsiębiorców".

W praktyce oznacza to, że zamknięte dla turystów mają pozostać hotele. Nadal nie będzie można korzystać z siłowni i klubów fitness. Podobnie z restauracjami. Nie wiadomo, kiedy miejsca te mogą wrócić do normalnego funkcjonowania.

