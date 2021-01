Kolejne transfery do Polski 2050? Hołownia: Myślę, że to kwestia tygodni

Senator Jacek Bury oraz posłanka Joanna Mucha ogłosili, że opuszczają szeregi Platformy Obywatelskiej. Oboje mają podjąć współpracę z ruchem Polska 2050. Niedawno portal Wprost.pl informował też, że Hołownia sonduje, czy Michał Boni, były minister w rządzie Donalda Tuska, byłby skłonny przejść do jego ugrupowania.

PO krytycznie o działaniach Hołowni

Transfery z PO do ruchu Polska 2050 wzbudzają wiele emocji i zdecydowaną krytykę ze strony Platformy Obywatelskiej.

Poseł PO Marcin Kierwiński w rozmowie z portalem wiadomo.com stwierdził, że partie opozycyjne powinny ze sobą współpracować, gdyż tego oczekują wyborcy.

– Dobra współpraca musi opierać się na zaufaniu. Zapowiedzi pana Szymona Hołowni dotyczące ewentualnych przyszłych transferów tego zaufania nie budują – tłumaczył.

Hołownia o transferach do ruchu Polska 2050

– Jak nie mamy parlamentarzystów, to mówią nam: co to za siła bez reprezentacji w Sejmie. Jak chcemy mieć, to mówią nam: a kłusujecie, a dlaczego. To nie jest żadne kłusownictwo – komentował sprawę lider ruchu Polska 2050.

– Myślę o tym w kategoriach sztafety. Naszym celem jest zaproponowanie czegoś bardziej atrakcyjnego niż PiS. Jeżeli ktoś słabnie w wyścigu, musi się przegrupować, ma problem, to ktoś przejmuje pałeczkę i biegnie dalej – tłumaczył dalej Hołownia, odnosząc się do transferów do jego ruchu.

Komentując przyłączenie się posłanki Joanny Muchy do Polski 2050, polityk stwierdził: „Zaproponowałem jej nowy ruch, nadzieję, możliwość rozwoju, pracę zespołową z ludźmi. Nie zaproponowałem ministerstwa, spółeczki Skarbu Państwa”. – Do nas ludzie przychodzą choć nie mają korzyści tylko niepewność i ciężką pracę. Sondaże dziś są takie a jutro mogą być inne – dodał.

Lider ruchu Polska 2050 zdementował też informacjo o transferze Michała Kamińskiego. – Ja o takich rozmowach nie słyszałem. Rozmawiam z nim czasem, ale nic nie słyszałem. Ale nigdy w polityce nie mówi się nigdy – podkreślił.

Pytany o kolejne transfery do ruchu stwierdził: „W momencie, w którym będziemy gotowi wyjść i powiedzieć: tak, spina nam się to w całość i robimy koło sejmowe. Myślę, że to kwestia tygodni”.

