Prezydent podpisał ustawę ws. jednego z podatków. Zmiany dla milionów Polaków

Przepisy wprowadzają nowe stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe, wyroby nowatorskie i płyn do papierosów elektronicznych. Od 1 marca 2025 roku akcyza na papierosy będzie wynosiła 476,10 zł za każde 1000 sztuk i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej; 412,58 zł za każdy kilogram tytoniu do palenia i 32,05 proc. maksymalnej ceny detalicznej oraz 903,90 zł za każdy kilogram cygar i cygaretek.

W przypadku stawek na płyn do papierosów elektronicznych akcyza będzie wynosiła 1,80 zł za każdy mililitr. Stawkę akcyzy na wyroby nowatorskie podwyższono do 780,41 zł za każdy kilogram i 32,05 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Stawki z 2024 r. będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r., a stawki w nowej wysokości w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Nowelę 18 października przyjął Sejm. Za przyjęciem projektu opowiedziało się 236 posłów. Przeciwko zagłosowało 188, zaś dwóch wstrzymało się od głosu.

Dalsze podwyżki akcyzy

W 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie w roku 2025 o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., zaś w roku 2027 – o 15 proc. Z kolei część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027.

Zgodnie z projektem stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc. a w roku 2027 – o 15 proc. Stawki na susz tytoniowy mają wzrosnąć o 38 proc. w roku 2025, o 30 proc. w roku 2026 i o 22 proc. w roku 2027.

W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej – nałożone na wyroby nowatorskie. Wzrosną one o 50 proc. w roku 2025, o 20 proc. w roku 2026 oraz o 15 proc. w roku 2027.

