"Ponad wszelkimi podziałami". Premier: To najważniejsze wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed państwem polskim

Narodowy Program Szczepień to najważniejsze wyzwanie, jakie stoi aktualnie przed państwem polskim, to kwestia ponad wszelkimi podziałami politycznymi – oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że jest otwarty na dialog z każdym, komu leży na sercu dobro Polski.