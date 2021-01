Trwają rozmowy Morawieckiego z szefami klubów

twitter

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele: Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Konfederacji.

Premier zaprasza opozycję do rozmowy

Wczoraj szef KPRM Michał Dworczyk zaprosił przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych na "merytoryczną dyskusję na temat Narodowego Program Szczepień".

– Rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy o rzeczywistych problemach, ale nie róbmy z tego eventów politycznych, nie straszmy Polaków, to jest apel do opozycji – proszę was nie straszcie Polaków, nie wciągajcie szczepień w bieżącą politykę. Mamy wiele innych tematów, w których możemy się spierać, nawet bardzo ostro, ale ten temat wyjmijmy poza nawias politycznego sporu – apelował minister.

Polityk podkreślił, że rząd jest otwarty na każdą rozmowę i przyjmie od opozycji każdą radę, o ile będzie ona merytoryczna.

Czytaj też:

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Ile osób otrzymało już szczepionkę?Czytaj też:

Jesteśmy bliżej luzowania obostrzeń? Ważne słowa eksperta