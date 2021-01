Prezydent Duda podpisał ustawę budżetową

W ustawie przyjęto szereg założeń: wzrost PKB ma wynieść 4,0 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniesie 7,5 proc., inflację założono na poziomie 1,8 proc. Dodatkowo deficyt sektora finansów publicznych w 2021 r. wyniesie 138,2 mld zł (5,9% PKB) zaś państwowy dług publiczny 1.241,6 mld zł (52,7% PKB).

Jak czytamy w informacji dołączonej do ustawy budżetowej limit wydatków zakłada m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB, realizację programów społecznych (500 plus, "Dobry start", waloryzację rent i emerytur oraz podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego).

"Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na 597 094 719 tys. zł oraz 507 929 873 tys. zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 89 164 846 tys. zł." – napisano w dokumencie.

Rząd zamierza sfinansować deficyt budżetowy ze środków pozostających na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2020 r., przychodów z tytułu skarbowych papierów wartościowych, przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodów z innych tytułów.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

