Konstytucja wolności II Pan wiceprezydent Ukrainy Andrzej Duda nie pojechał na inaugurację Donalda Trumpa. Zamiast tego pojechał do Davos i stamtąd pochwalił się swoją aktywnością za pośrednictwem profilu Kancelarii Prezydenta na X: „Prezydent Andrzej Duda w Domu Ukrainy w Davos: »Kiedy wojna się rozpoczynała, na świecie mówiono, że potrwa najwyżej trzy dni. Wkrótce miną trzy lata, a Ukraina broni się nadal. Naszym obowiązkiem jest, by obroniła się skutecznie. Wszyscy ci, którzy chcą porządku i spokoju na świecie muszą pomóc Ukrainie, by to zrealizować. Jesteśmy tutaj z Premierem Litwy, by powiedzieć, że jesteśmy z Wami i nie opuścimy Was. Uczynimy wszystko, aby niepodległa i suwerenna Ukraina trwała«”.

Przypomnijmy, w jakim dzieje się to momencie.W Polsce pan premier Tusk usiłuje za wszelką cenę pokazać grę pozorów, jaką Kijów rozgrywa wobec sprawy ludobójstwa na Polakach, jako ostateczne załatwienie sprawy poszukiwań i ekshumacji – choć jest to zaledwie wstęp do wstępu, i to zdaniem wielu bez szans na kontynuację (polecam wywiad z panem premierem Leszkiem Millerem w ostatnim numerze „Do Rzeczy”). Pan Nawrocki stwierdza, że bez załatwienia tej właśnie kwestii nie ma dla Ukrainy miejsca w NATO i Unii Europejskiej, w następstwie czego zostaje zbesztany przez pana Zełenskiego podczas wywiadu dla czterech obłędnie ukrainopoprawnych polskich mediów. To wywołuje nerwową reakcję polityków PiS – choć to oni ustawili Ukrainę w roli kraju, któremu gotowi jesteśmy się nieustannie podporządkowywać.