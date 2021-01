Poseł PiS o luzowaniu restrykcji: Lepiej jest zapobiegać niż leczyć

Zdecydowaliśmy o przedłużeniu etapu odpowiedzialności do 14 lutego – poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że od 1 lutego zostaną otwarte centra handlowe, galerie sztuki i muzea – w reżimie sanitarnym. Znikną też godziny dla seniorów.

– Gdybyśmy mieli teraz znaczący wzrost zachorowań, to personel medyczny musiałby zostać oddelegowany na pierwszą linię frontu walki z koronawirusem. Stanowiłoby to podwójne zagrożenie. Znaczący wzrost zachorowań doprowadziłby do pogorszenia wydolności programu szczepień – mówił na antenie Polskiego Radia 24 poseł PiS Robert Gontarz.

Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że wszyscy są zmęczeni obostrzeniami. – Sprawa nie dotyczy jednak zmęczenia, ale życia. Obostrzenia występują w korelacji z zakażeniami. Mamy przykłady Czech i Słowacji, gdzie podjęto decyzje o dość szybkim otwieraniu gospodarki. Doprowadziło to do znaczącego wzrostu zakażeń. Stąd nasza decyzja o stopniowym otwieraniu poszczególnych branży – powiedział Robert Gontarz.

Poseł PiS zwrócił w tym kontekście uwagę na narodowy program szczepień: – Gdybyśmy mieli teraz znaczący wzrost zachorowań, to personel medyczny musiałby zostać oddelegowany na pierwszą linię frontu walki z koronawirusem. Stanowiłoby to podwójne zagrożenie. Znaczący wzrost zachorowań doprowadziłby do pogorszenia wydolności programu szczepień.

Jego daniem zagrożenie trzecią falą jest realne. – Lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwa sytuacja dla przedsiębiorców. Dlatego jest tarcza antykryzysowa o łącznej wartości 176 mld złotych. Rządowa pomoc jest większa niż środki przekazane w czasie całego funkcjonowania programu 500+. Dane pokazują, że bezrobocie w Polsce na tle Europy jest najniższe zaraz po Czechach. To pokazuje, że dajemy radę. Na tle innych krajów Europy radzimy sobie naprawdę dobrze – mówił poseł.

Czytaj też:

Prezes PiS o Obajtku: On tę cechę ma. Już wiele dla Polski uczyniłCzytaj też:

Niemcy odradzają szczepionkę AstraZeneca. Jest reakcja koncernu