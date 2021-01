Dworczyk: Potrzebny jest jeszcze ten ostatni wspólny wysiłek

– Mam nadzieję, że na tej ostatniej prostej, która nam została do pokonania koronawirusa, też będziemy potrafili być zmobilizowani. Potrzebny jest jeszcze ten ostatni wspólny wysiłek. Jestem przekonany, że akcja szczepień doprowadzi do tego, że opanujemy, zapanujemy nad chorobą – powiedział szef KPRM na antenie Polsat News.

Michał Dworczyk zaznacza, że nie decyzje nie są podejmowane w oparciu o emocje. – To są decyzje wypracowane na podstawie rekomendacji ekspertów, m.in. lekarzy, profesorów medycyny zgromadzonych w Radzie Medycznej przy premierze Morawieckim. Z jednej strony mamy niezłe wyniki jeśli chodzi o sytuację pandemiczną, o liczbę zachorowań w Polsce, dostępność łóżek COVID-owych. To wszystko napawa takim ostrożnym optymizmem, ale nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach. Np. w Czechach w ciągu ostatnich dwóch tygodni było 100 tysięcy zachorowań. To mniej więcej jest tak, jakby w Polsce codziennie zachorowało na COVID-19 około 30 tysięcy osób. Więc nie możemy na to wszystko zamykać oczu i musimy również brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji sytuacje epidemiczną u naszych sąsiadów – podkreśla polityk.

Czytaj też:

Poseł PiS o luzowaniu restrykcji: Lepiej jest zapobiegać niż leczyćCzytaj też:

Belgia: 14 osób zmarło po szczepieniu przeciw COVID-19. Nie ustalono związku przyczynowego