Belgia: 14 osób zmarło po szczepieniu przeciw COVID-19. Nie ustalono związku przyczynowego

Jak podaje stacja RTL, 14 osób stanowi 0,006 proc. osób, które otrzymały w Belgii co najmniej jedną dawkę szczepionki. FAMHP publikuje co tydzień raport na temat reakcji niepożądanych zgłoszonych po podaniu szczepionki na Covid-19, aby zwiększyć zaufanie Belgów do preparatu.

Zdecydowana większość działań niepożądanych dotyczy szczepionki Comirnaty z laboratoriów Pfizer/BioNTech - 262 przypadki w porównaniu do dwóch szczepionki Moderna. Większość zgłaszanych działań niepożądanych jest znanych i opisanych w charakterystyce produktu leczniczego oraz w ulotce szczepionki. Efekty te zwykle ustępują w ciągu kilku dni po szczepieniu - wyjaśnia FAMHP.

Wszyscy, którzy zmarli po szczepieniu byli w wieku powyżej 70 lat, a pięć osób miało ponad 90 lat. „Fakt, że zgłoszone zgony nie przedstawiają wspólnego obrazu klinicznego, jest raczej uspokajającym czynnikiem, podobnie jak fakt, że nastąpiły one ze zmiennym opóźnieniem” - poinformowała FAMHP cytowana przez RTL.

Szczepienia rozpoczęły się w Belgii 28 grudnia 2020 roku. Do 25 stycznia w całym kraju podano 212 618 dawek szczepionki.